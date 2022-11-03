الخرطوم 9 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 3 نوفمبر 2022 م واسرحبت حكومة السودان اليوم, باتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.وثمنت "الخارجية السودنية" الجهود الحثيثة لمفوضية الإتحاد الأفريقي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا, وجهود الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أوباسانغو، التي جعلت هذا الاتفاق ممكناً.//انتهى//23:11ت م0190