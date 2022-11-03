سياسي / السودان ترحب باتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
الخميس 1444/4/9 هـ الموافق 2022/11/03 م واس
الخرطوم 9 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 3 نوفمبر 2022 م واس
رحبت حكومة السودان اليوم, باتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وثمنت "الخارجية السودنية" الجهود الحثيثة لمفوضية الإتحاد الأفريقي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا, وجهود الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أوباسانغو، التي جعلت هذا الاتفاق ممكناً.
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23:11ت م
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