الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستوّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز نائبة مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين والفائزات بمنافسات السهام والتي اختتمت منافساتها اليوم، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.وأقيمت منافسات السهام على مدار 3 أيام بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة، وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبة سارة بن سلوم بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي للسيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة دلال المقرن، وجاءت اللاعبة هيفاء الخنيزان في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات الرجال، حسم اللاعب منصور علوي المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي، وجاء فارس العتيبي في المركز الثاني والميدالية الفضية، أمام عبد الرحمن الموسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وفي منافسات القوس المركب للرجال، حصد اللاعب معيض البقمي الميدالية الذهبية والمركز الأول، أمام إليكساندر إيغانتوس الذي حل بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وحلّ عبدالعزيز الروضان في المركز الثالث والميدالية البرونزية.كما اختتمت اليوم منافسات الرماية لفئة التراب والتي أقيمت في ميدان الرماية بالأمن العام بمشاركة 56 رامياً، حيث حسم فهد المطيري الميدالية الذهبية والمركز الأول، وحلّ دليم جابر القحطاني في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء محمد منصور الشريدة في المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن سعد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرماية.وفي صالة الإسكواش بجامعة الملك سعود، اختتمت اليوم منافسات الإسكواش، التي أقيمت بمشاركة 16 لاعباً، وحصد اللاعب عبدالرحمن مصطفى المركز الأول ، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب محمد آل نصفان الذي حلّ في المركز الثاني، فيما حقق اللاعب عبدالعزيز أبورقة المركز الثالث بعد تغلبه على اللاعب حسين الصادق، وتوّج الفائزين صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله ، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للإسكواش عادل العقيلي.// انتهى //23:15ت م0193