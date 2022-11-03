الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات التايكوندو والريشة الطائرة، بالدورة التي تستضيفها الرياض، وتستمر منافساتها حتى الـ 7 نوفمبر الجاري.وأقيمت منافسات التايكوندو على صالة جامعة الملك سعود على مدار يومين بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبة دنيا أبو طالب بالمركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 53 كجم للسيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة فاطمة الصلاح، وجاءت اللاعبتان طيبه الشريف ورهف الجوهر في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وفي وزن 67 كجم للسيدات، حصدت اللاعبة نانسي أبو بدر المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها سارة أمين في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبتان سارة عبدالفتاح وترتيلا الطويل.وفي وزن تحت 63 كجم للرجال، تمكن اللاعب حمد المبروك من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه اللاعب علي عسيري في المركز الثاني، ثم اللاعبان رياض حمدي وفهد السميح في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحسم اللاعب علي المبروك المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كجم للرجال، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب هشام الدوخي، وجاء اللاعبان عبدالله الزعاقي وسعود إبراهيم في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وتوج الفائزين والفائزات إلى جانب سمو الأمير فهد بن جلوي، معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اتحاد التايكوندو العميد شداد طالع العمري.وفازت اللاعبة خديجة كوثر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات السيدات للريشة الطائرة التي أقيمت في معهد إعداد القادة، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، تلتها اللاعبة هيا المدرع في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبة فاطمة موسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب شيخ مهد شاه الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه في المركز الثاني اللاعب معاذ الغامدي، وجاء اللاعب نواف الغامدي في المركز الثالث، وتوّج الفائزين والفائزات إلى جانب سمو الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن ونائب الرئيس مي الرشيد.كما اختتمت اليوم منافسات التنس التي أقيمت على ملاعب الاتحاد السعودي للتنس، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة، وأقيمت اليوم المباريات النهائية لمنافسات السيدات والرجال، والتي أسفرت عن فوز اللاعبة يارا الحقباني بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات السيدات بعد تغلبها في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 على اللاعبة لارا بخاري التي حلّت في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حققت اللاعبة سارة العبيدان المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية بعدما تغلبت على زينب العبيدان.وفي منافسات الرجال، حسم اللاعب سعود الحقباني المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على عمّار الحقباني الذي حلّ ثانياً ، وجاء راكان القعود في المركز الثالث بعد فوزه على سليمان القاسم في مباراة تحديد المركز الثالث.وتوّج الفائزين عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية حبيب الربعان ومساعد وزير الرياضة لشؤون المجالس واللجان الحكومية عبدالرحمن السحيباني ، و رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني.// انتهى //23:28ت م0194