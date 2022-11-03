اقتصادي / البنك الأفريقي للتنمية يقدم تمويلاً لتونس لدعم الأمن الغذائي
الجمعة 1444/4/10 هـ الموافق 2022/11/04 م واس
تونس 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 4 نوفمبر 2022 م واس
قدم البنك الأفريقي للتنمية لتونس تمويلاً بقيمة 80 مليون دولار لبرنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقع الاتفاقية في العاصمة التونسية اليوم وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية في تونس محمد العزيزي.
ويهدف المشروع إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي في تونس من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة، ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية إلى جانب تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد.
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