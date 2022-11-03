تونس 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 4 نوفمبر 2022 م واسقدم البنك الأفريقي للتنمية لتونس تمويلاً بقيمة 80 مليون دولار لبرنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.وقع الاتفاقية في العاصمة التونسية اليوم وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية في تونس محمد العزيزي.ويهدف المشروع إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي في تونس من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة، ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية إلى جانب تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد.//انتهى//00:06ت م0001