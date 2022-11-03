الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، نائبة مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر الجاري.واختتمت أمس منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 28 فريقاً للرجال والسيدات، حيث أسفرت نتائج المباريات النهائية عن فوز الثنائي رها محرق ورجا شطحة بالميدالية الذهبية والمركز الأول، بعد الفوز على في المبارة النهائية على الثنائي فكتوريا تاتوم ودارين البايض، وجاء الثنائي كريستين قارسيا وغيرلي فلورس بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.وفي منافسات الرجال، حصد الثنائي سعد العلياني و زيد باصهيب، المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي ضياء الخواهر وعلي محفوظ، وجاء الثنائي أيمن المدرهم وأحمد درويش في المركز الثالث والميدالية البرونزية.// انتهى //00:22ت م0003