المنامة 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأدانت مملكة البحرين محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء الباكساني السابق عمران خان ، مستنكرة بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الآثم.وأكدت "وزارة الخارجية البحرينية" تضامن مملكة البحرين مع باكستان ودعمها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مشددة على موقفها الرافض لكافة أشكال التطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.// انتهى //03:01ت م0006