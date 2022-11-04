جدة 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساطلقت جامعة جدة أمس، مشروع هيكلة البرامج الأكاديمية والكليات والأقسام العلمية بالجامعة، إحدى مبادرات برنامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة الهيكلة الأكاديمية وتخصصات المستقبل .ويهدف المشروع إلى زيادة القيم التكاملية للتخصصات الأكاديمية للوصول لميزة تنافسية للجامعة ويصنع منظومة تعليمية مرنة تضمن التميز والجودة والكفاءة والريادية الأكاديمية والمؤسسية.وتشمل الاستراتيجية أهداف المشروع ومراحله الأربعة والمخطط الزمني للتنفيذ وفرق العمل واللجان وعرض الأدلة والضوابط والآليات، مع توضيح المرتكزات والبواعث والمرجعيات التي تم مراعاتها ومراحل التنفيذ والتكامل بين قطاعات الجامعة، لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع جودة مخرجات التعليم وإعداد الطلاب والطالبات لسوق العمل.// انتهى //03:34ت م0007