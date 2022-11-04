الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يأمر بترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة على مراتب سلك أعضاء النيابة العامةخادمُ الحرمينِ يأمرُ بترقية وتعيين 161 قاضياً بوزارة العدلولي العهد يُطلق "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكةعبدالعزيز بن سلمان يناقشُ مع وزير الطاقة في إندونيسيا سبلَ تعزيز التعاونالمملكة تدين وتستنكر بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابقمنح 80 متبرعًا ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثةوزير الطاقة يناقش مع وزير البيئة والعمل المناخي في البرتغال سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقةالمملكة ترحب بما توصلت إليه إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي من اتفاق سلام دائم بين الطرفين50 شركة سعودية وفنلندية تبحث فرص الاستثمار والتجارة بين المملكة وفنلنداالخريف يلتقي بعدد من الوزراء الأستراليينالمديفر: المملكة تسعى إلى عقد شراكات إستراتيجية خلال مشاركتها في مؤتمر IMARC بأسترالياوفد المملكة إلى أستراليا يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد بسيدنيهيئة التراث توقع مذكرة تفاهم مع أرامكو السعوديةالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يحتفل بانضمام جزر فرسان إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيويوزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وفدًا من أعضاء البرلمان الألمانيوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الاستثمار في المستقبل) : تنطلق المملكة نحو فضاءات جديدة، تعيد صياغة الحاضر وتجيد قراءة المستقبل، مرتكزة إلى رؤيتها الواعدة «2030» الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وقيادة التحول الاقتصادي؛ لتكون بلادنا قوة صناعية كبرى على المستوى العالمي، هذا الحراك بدا واضحاً للعيان من خلال ما نشهده يومياً من منجزات ومبادرات متنوعة، هي محط أنظار العالم لتقدم المملكة أنموذجاً تنموياً في ظل تحديات يعيشها العالم ككل.وأضافت : وبالأمس أعلن سمو ولي العهد عن إطلاق شركة «سير»، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وهو ما يتواكب مع التوجهات نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية بما تمثله من أهمية كبرى في النقل المستدام في المستقبل , وتمتلك المملكة عدة مزايا نسبية لإنجاح هذه الصناعة، فهي تمتلك الموارد اللازمة، والموقع المناسب، ما يتيح لها الوصول إلى الأسواق العالمية، كما تمتلك القدرات البشرية..وزادت : وكان فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن في وقت سابق عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها، وتساعد هذه التنظيمات على تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.وختمت : ما حققته المملكة من نتائج لتكون أكثر تنافسية واستدامة، يعد أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي، تقف وراءه قيادة حكيمة نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطن.وأكدت صحيفة " اليوم " في افتتاحيتها بعنوان (صناعة الفضاء.. تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال) : أن المملكة العربية السعودية تُسهم بدور فاعل في صناعة الـفضاء وكافة الحيثيات المرتبطة بهذا المجال، الـذي يأتي كأحد أهم مجالات الصناعة تأثيرًا في الاقتصاد، ويلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز التكاملية الشاملة في الشراكات الرائدة إقليميًا وعالميًا بصورة تنعكس إيجابًا على القوة الاقتصادية المحلية، وبالتالي تعزيز الاستدامة في مسيرة التنمية الوطنية بصورة ترتقي في حيثيات الـزمان والإنتاج والجودة، مع طموح القيادة الحكيمة وترسم ملامح اقتصاد سعودي متنوع في مصادره، ومتجدد في مفاهيمه؛ ليتبلور مع كافة احتياجات الحاضر، ويستشرف كافة احتياجات وتحديات وتطورات المستقبل.وأعتبرت: بنظرة إمعان لإنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله» ، وتغيير مسمى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلـومات» إلـى «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» .. سنجد أن ترؤس سمو ولي العهد للمجلس الأعلى للفضاء هو رسالة واضحة لما يمثله قطاع الفضاء من أهمية إستراتيجية؛ كونه الاقتصاد التريليوني العالمي القادم، والمحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال.. كما يُمثل ذلك نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء، وتحفيز البحث والابتكار فيه، ومن ثم الانتقال نحو مرحلة تنظيمه وحوكمته، ويتجلى ذلك في تحويل الهيئة السعودية إلى وكالة الفضاء السعودية, كما أن هـذه الحيثيات الآنفة الـذكر تأتي دلالـة أخرى على شمولية النظرة في الإستراتيجيات الوطنية للصناعة وروافدها والابتكار والـبحوث الـعلـمية؛ لما لـذلـك من نتاج مباشر على جودة الاستدامة في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاستثمارية بصورة ترتقي بأفقها في الواقع والمأمول في ازدهار التنمية.وختمت : قرار إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» برئاسة سمو ولي العهد «يحفظه الله» ، وتغيير مسمى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلـومات» إلـى «هيئة الاتصالات والـفضاء والتقنية» يعزز مكانة المملكة العربية السعودية ضمن المبادرين لقيادة الفضاء الجديد، وتبنِّي أنشطته الـناشئة، إضافة إلـى توفير البنية التحتية الداعمة لتمكين القطاع وازدهاره، كذلك استحداث التنظيمات والـتراخيص والـتنسيق والـتعاون مع منظمي الفضاء محليًا وعالميًا، وبناء العلاقات مع الجهات الفاعلة في صناعة الـفضاء، وتوفير الخبرات والـقدرات التنظيمية الوطنية بالقطاع.. وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة والمكانة الرائدة للدولة بين بقية دول العالم.// انتهى //07:41ت م0012