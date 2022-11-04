بكين 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس ، جلسة محادثات مع الرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن التي تزور الصين حاليًا.وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، للوصول إلى مستوى شراكة تعاونية إستراتيجية شاملة، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .وشهد الرئيسان توقيع وثائق تعاون ثنائي في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعاون الإنمائي، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الخضراء، والاقتصاد الأزرق.// انتهى //08:22ت م0013