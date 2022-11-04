الرباط 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمؤشرات المقلقة التي تتعلق بالمخزون المائي بمختلف السدود المغربية نتيجة الجفاف، مشيرة في هذا الصدد إلى أن نسبة ملء السدود بلغت 25 في المئة فقط، مقابل 35 في المئة العام الماضي.وأوردت فحوى البيان الختامي الصادر عن القمة العربية بالجزائر، مبرزة دعوة القادة العرب إلى تسويات سلمية لأزمات فلسطين واليمن وليبيا وسوريا، ودعوتهم إلى تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي.ولفتت صحف الجمعة النظر إلى الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتز لبكين، وإعلانه عن تغيير مسار بلاده تجاه الصين.وأوردت إعلان كوريا الجنوبية عن فشل كوريا الشمالية في تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ودعوة واشنطن لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ.وأخبرت صحف المغرب عن فرض السلطات الصينية إجراءات الإغلاق على منطقة جديدة في الصين بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.// انتهى //08:36ت م0014