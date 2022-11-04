شيجياتشوانغ 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسارتفعت التجارة الخارجية في مقاطعة خبي شمال الصين بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي لتسجل نحو 407.8 مليارات يوان خلال الأشهر التسعة الماضية.وأظهرت نتائج إحصاءات رسمية أصدرتها مديرية جمارك شيجياتشوانغ أن إجمالي صادرات المقاطعة تجاوز 248.6 مليار يوان، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت الواردات حوالي 159.1 مليار يوان، بنسبة انخفاض 11.6 في المئة.وارتفعت التجارة الخارجية للمقاطعة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 32.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 52.9 مليار يوان خلال الفترة نفسها.وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، كان نحو 40 في المئة من إجمالي صادرات المقاطعة من المنتجات الميكانيكية والكهربائية التي ارتفع حجمها بنسبة 20.3 في المئة على أساس سنوي إلى حوالي 93.5 مليار يوان.// انتهى //08:44ت م0015