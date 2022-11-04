فلسطين 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مناطق متعددة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأفاد شهود عيان أن نحو ١٥ غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال، استهدفت مناطق في وسط قطاع غزة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.ويأتي التصعيد الإسرائيلي الغاشم ضد القطاع بعد ساعات من استشهاد أربعة فلسطينيين في القدس وجنين في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني وسط دعوات فلسطينية لتدخل دولي عاجل لوقف هذه الاعتداءات.// انتهى //09:11ت م0016