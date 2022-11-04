القاهرة 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تتبنى البُعد البيئي في إنجاز التنمية المستدامة والتحول الرقمي، موجهًا بضرورة البدء في تنفيذ المشروعات التي تتواءم مع إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي للاقتصاد الأخضر.ونشرت إشادة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، بجهود الحكومة المصرية في إطلاق برنامج "نوفي" الذي يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.وأشارت صحف الجمعة إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وتناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وفلسطين، إضافة إلى الترتيبات المصرية الخاصة بمؤتمر COP27.وعرجت على تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن المنطقة العربية والأفريقية تحتاج إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعوب في ظل التحديات التي تواجهها.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:14ت م0017