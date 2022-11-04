لندن 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة، اليوم، إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي.وصعد الذهب في التعاملات الفورية، بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1647.19 دولارًا للأوقية، بحلول 0618 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 1649.90 دولارًا للأوقية.وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة، لتصل إلى 19.74 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المئة، ليسجل 926.10 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1825.87 دولارًا.// انتهى //10:06ت م0020