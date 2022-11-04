طوكيو 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع إذ دفعت سياسات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المستثمرين إلى عمليات بيع عند عودتهم من عطلة وطنية، رغم أن المكاسب القوية في الأسهم الصينية حدت من الخسائر.وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 1.68 في المئة، ليغلق عند مستوى 27199.74 نقطة، وهبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.29 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1915.40 نقطة.وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.35 في المئة، بينما زاد (توبكس) بنحو 0.9 في المئة.// انتهى //10:31ت م0022