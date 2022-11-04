جيزان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأطلق فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جازان أمس ، معرض الخط العربي " نبض الحرف " ، بحضور رئيس الفرع الدكتور علي زعلة وذلك بمقر الجمعية بمدينة جيزان .واشتمل المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ، على 21 لوحة مخطوطة بمختلف أنواع الخط العربي " الرقعة والنسخ والديواني والثلث والكوفي " قدمها 15 خطاطًا وخطاطة ، فيما يتضمن المعرض تنظيم ورش عمل تدريبية لفئات المجتمع للتدريب على الكتابة بكافة أنواع الخطوط .ويأتي المعرض دعمًا من الجمعية للخطاطين والخطاطات في المنطقة وتحفيزًا للموهوبين لعرض لوحاتهم والتعريف بإبداعاتهم .// انتهى //10:33ت م0023