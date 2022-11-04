جيزان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً عن تكون سحب ممطرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الروية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //10:36ت م0024