إزمير 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية إزمير غرب تركيا.وأوضح بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن موقع الزلزال كان على عمق 14.47 كم تحت سطح الأرض ومركزه قضاء "بوجا".وأشار محافظ إزمير ياووز سليم قوش قار، إلى وجود بعض الإصابات الطفيفة ، فيما تضررت مئذة أحد المساجد.وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه لم تقع أية خسائر في الأرواح حتى الآن.// انتهى //11:05ت م0025