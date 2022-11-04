الطائف 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الطائف موعد الدوام الشتوي للمدارس بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بجميع المراحل للبنين والبنات للعام الحالي، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 12 / 4 / 1444 هـ.وتقرر أن يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة والربع صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف صباحًا.وأهابت الإدارة بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.// انتهى //11:06ت م0026