إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم نجاة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة وزير آباد شرقي باكستان.واهتمت بإدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال عمران خان، وتأكيد وقوفها مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية.وتناولت صحف الجمعة تأكيد وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن حاجة بلادها لتعبئة التعهدات العالمية لتدفق التمويل خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في مصر.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات وتسريع العمل على المشاريع الملحقة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتابعت صحف إسلام آباد في الشأن الدولي الإقليمي تطورات الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرض العاصمة البريطانية لندن لسيول وفيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة.// انتهى //11:09ت م0027