الخرطوم 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم أمس، بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، وما جرى خلاله من بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين.وأبرزت ترحيب حكومة السودان باتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.ونشرت صحف الجمعة إعلان قوى سياسية ومجتمعية وحركات مسلحة في السودان عن تحالف جديد باسم "الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية".وأولت اهتمامًا بلقاء وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد أدم بخيت، بوفد بعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة بيتر اقوانق، حيث بحثا سير العمل بمشروع بناء القدرات ومناقشة التحديات والمعوقات وكيفية تذليلها.ونقلت صحف الخرطوم عن المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس فخري أبو ذياب قوله، إن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم هدم خلال العام الجاري 200 منشأة فلسطينية في أحياء القدس، في إطار عمليات الاستهداف للوجود الفلسطيني.// انتهى //11:57ت م0029