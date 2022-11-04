تونس 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في ختام أعمال القمة العربية التي عقدت بالجزائر، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وكتبت عن توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أمس، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الرئيسين أكدا أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين إزاء كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأبرزت صحف تونس خبر تعرّض رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان لمحاولة اغتيال، وتوقعها باصطدام حطام صاروخ صيني من طراز Long March 5B بالأرض خلال الأيام المقبلة.// انتهى //12:09ت م0030