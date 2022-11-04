الطائف 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للكفاءات الوطنية المؤهلة للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1444هـ، بمسمى (أستاذ مساعد) وذلك بنظام الدوام الكامل.وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تحمل العديد من التخصصات لـ 11 كلية في تخصص (الجمباز الرياضي، والصناعات الغذائية، وتغذية الإنسان - التغذية العلاجية، والإعلام، وهندسة الحاسب، والعمارة المستدامة، والتصميم البيئي، وتطبيقات النانو في الضغط العالي، والتسويق الإلكتروني-التسويق السياحي، وذكاء الأعمال-إدارة مشروع نظم المعلومات، والتأمين الإكتواري-التأمين العام، والتوليد وأمراض النساء وعلاج العقم، والبوليمرات الحيوية، والتشريح والأجنة، وتشريح أنسجة الفم، وأشعة الفم والوجه والفكين، والميكانيكا الحيوية، والأشعة التشخيصية، وتمريض الصحة النفسية، والصيدلة السريرية، والعقاقير، والتصميم الداخلي، وهندسة العمارة) .وأكدت الجامعة أن استقبال الطلبات يبدأ على منصة التقديم للوظائف الإلكترونية بموقع الجامعة اعتبارًا من يوم بعد غد الأحد (12/4/1444هـ) ، داعية من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط إلى التقدم وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة.// انتهى //13:05ت م0033