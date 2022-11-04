عمّان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأدانت الأردن محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم، تضامن الأردن مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الباكستاني السابق والمصابين.// انتهى//13:23ت م0034