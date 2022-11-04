عمّان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.31%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2421.8 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.9 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.0 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 15.4%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 34.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 29.8 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 24.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 11328 صفقة.//انتهى//13:23ت م0035