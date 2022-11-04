بريدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، من خلال ملتقى ومعرض مبادرة أرض النخيل ، الذي تنظمه إمارة المنطقة حالياً في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، بعدة فعاليات فنية متمثلة في الفنون التشكيلية من خلال توزيع الفنانيين والفنانات التشكيليات على أرجاء المعرض ، والفنون الحرفية والتصوير الضوئي في تصوير المُنتجات والمحتويات التي يستعرضها الملتقى للزوار.وتأتي مشاركة الجمعية في كل ما يخص النخلة وموادها الخام للاستخدام في العروض الفنية واللوحات التشكيلية التي تتحدث عن النخلة وأهميتها التاريخية في المملكة.وأشارت الجمعية إلى أن هذه المشاركة الفاعلة في مباردة أرض النخيل جاءت ضمن البرامج والأنشطة التي تسعى الجمعية من خلالها لنشر الثقافة والفنون في جميع المجالات من خلال الأنشطة النوعية الهادفة لإبراز الأعمال التي يتميز بها أعضاء الجمعية ودعم مواهبهم في جميع المناسبات.// انتهى //14:09ت م0040