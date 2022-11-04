الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق خدمة الترخيص الإلزامي لمصنفات حقوق المؤلف والتي تتيح للمؤسسات التعليمية وهيئات البث الاستفادة من خدمة الترخيص الإلزامي للترجمة والاستنساخ وفقاً للضوابط والشروط والحالات المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.وأوضحت الملكية الفكرية أن إطلاق الخدمة يأتي بالتزامن مع دخول ملحق اتفاقية بيرن حيز النفاذ والذي يقتضي باستفادة المملكة من الحق المنصوص عليه في ملحق اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (أحكام خاصة بالبلدان النامية) بشأن "تقييد حقي الترجمة والاستنساخ".يذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم انتخب رئيساً لجمعية اتحاد برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تُعنى بحماية المصنفات وحقوق مؤلفيها خلال اجتماعات الجمعية العمومية (62) للعام 2021م، وتمنح الاتفاقية الحماية على الحقوق الأدبية والمالية وتوضيح المصنفات المتمتعة بالحماية سواء كانت أدبية أو فنية ومدة حماية تلك المصنفات، حيث أبرمت اتفاقية برن عام 1886م وانضمت إليها المملكة عام 2003م، ويبلغ عدد أعضائها 177 دولة، وقد بلغ عدد الدول النامية التي أعلنت عن رغبتها في الاستفادة من ملحق برن 34 دولة بما فيها 11 دولة عربية.// انتهى //14:10ت م0041