المنامة 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسكرّم مكتب التربية العربي لدول الخليج في العاصمة البحرينية المنامة 84 طالبًا وطالبة بجائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام بالدول الأعضاء بالمكتب في دورتها الـ15 بواقع 12 طالباً وطالبة من كل دولة.وعبر معالي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة هذه الجائزة المهمة في دورتها الجديدة،، مشيداً بالجهود المتميزة لمكتب التربية.وأوضح معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن الهدف من الجائزة هو الاحتفاء بالطلبة المتفوقين، وتعزيز شعورهم بأهمية العلم، ويظهر اهتمام أوطانهم بهم، ويشجعهم على مواصلة مسيرة التميز، ويحفز بقية الطلبة على الاقتداء بهم.// انتهى //14:10ت م0042