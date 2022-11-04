عمّان 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، افتتاح أعمال مؤتمر الفضاء البيئي للبحر الأحمر، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وذلك في مدينة العقبة الأردنية.ويتناول المؤتمر جوانب حماية وإدارة البيئة البحرية للبحر الأحمر.// انتهى //14:36ت م0043