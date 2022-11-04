بريدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسيقدم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" المشارك بملتقى ومعرض مبادرة أرض النخيل بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة هذا الأسبوع، خدماته لمستفيدي برنامج التنمية والأسر المنتجة وتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.ويهدف البرنامج التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعريف المزارعين وأسرهم والزوار بمستهدفات البرنامج من خلال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة، وذلك باستثمار الفرص والموارد المتاحة، والاستفادة من الميز النسبية لمنطقة القصيم ولما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانيات زراعية ، إذ تعد النخيل وما تنتجه من تمور وغيرها من مشتقات من أهم الموارد الطبيعية الخادمة للأسر بمجال الصناعات التحويلية ، التي تهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.يذكر أن البرنامج ومن خلال مشاركته بملتقى أرض النخيل والمقام حالياً تحت إشراف إمارة منطقة القصيم ، وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، وعدد من القطاعات ذات العلاقة أسهم في تسجيل أكثر من 25 أسرة خلال أيام الملتقى الأربعة ، التي انطلقت الاثنين الماضي.// انتهى //14:39ت م0045