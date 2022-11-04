جابورون 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، بالقصر الرئاسي، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوتسوانا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:48ت م0046