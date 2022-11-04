نجران 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات بنجران ممثلة بوكالة خدمات المتدربات أمس، معرضًا بعنوان "أنا تقنية "، بمشاركة متدربات الكلية بمختلف التخصصات، وذلك في العزام مول.ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة يومين، إلى نشر ثقافة التدريب التقني والمهني وتمكين المتدربات من عرض منتجاتهم الإبداعية وتسويقها، فيما يشتمل المعرض على مجموعة من الأركان، يختص كل ركن بشكل إنتاجي محدد، منها ركن "إبداع أنامل" الذي يختص بمهارات التقنية اليدوية، وكذلك ركن "كوني أجمل" ويختص بالمكياج والتجميل، وركن الرسم والتشكيل يختص بالرسم على الوجه واليد، إضافة إلى ركن "صنع بكل حب" لأبرز أنواع الأعمال الحرفية المهنية.// انتهى //14:59ت م0047