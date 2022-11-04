مقديشو 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 290 طناً من السلال الغذائية في إقليمي أدول والساحل في جمهورية الصومال الفيدرالية.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال والذي يستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن من السلال الغذائية، يستفيد منها حوالي 255 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.// انتهى //15:26ت م0048