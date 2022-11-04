اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 290 طن من السلال الغذائية في إقليمي أدول والساحل بالصومال
الجمعة 1444/4/10 هـ الموافق 2022/11/04 م واس
مقديشو 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 290 طناً من السلال الغذائية في إقليمي أدول والساحل في جمهورية الصومال الفيدرالية.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال والذي يستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن من السلال الغذائية، يستفيد منها حوالي 255 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.
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15:26ت م
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