إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.ووُزعت أمس 300 سلة غذائية و 520 حقيبة إيوائية و 70 خيمة و 600 ناموسية في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان ومنطقة جامشورو بإقليم السند، استفاد منها 5.740 فردًا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى //15:28ت م0049