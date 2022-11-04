نجران 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إداراتي التوجيه الطلابي للبنين والبنات أمس، لقاءً بعنوان "مدارسنا بلا تنمر"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة أشكال العنف والتنمر، الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام .وتطرق اللقاء إلى مفهوم التنمر والخصائص العامة له وآثاره على الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية وكذلك التحصيلية للطلاب والطالبات، والتنمر الإلكتروني، والأثار المترتبة على التنمر .ويهدف اللقاء إلى رفع الوعي في كافة المراحل الدراسية بمشكلة التنمر وتأثيرها وسبل التصدي لها، إضافةً إلى حصر لوائح السلوك والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر .// انتهى //15:28ت م0050