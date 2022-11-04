نجران 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلة بالمستشفى الجامعي أمس، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وذلك في بهو المبنى الرئيس "البرج".وأكد الخضيري على ضرورة تكثيف الحملة داخل المنطقة من خلال التوسع في عدد المواقع لتغطي الخدمات الصحية شرائح المجتمع كافة، منوهاً بأهمية التوعية الصحية بشأن أخذ اللقاح لتجنب المضاعفات.بدوره أوضح مدير المستشفى الجامعي الدكتور عوض السرحاني، أن المستشفى سينظم زيارات دورية تشمل كليات البنات والبنين، إضافةً إلى استمرار تقديم اللقاح في مقر عيادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمستشفى الجامعي، إلى جانب تقديم المستشفى حملات التطعيم في عددٍ من المواقع داخل المنطقة حرصاً من الجامعة على استمرار دورها المجتمعي وتعزيز الوعي الصحي.// انتهى //15:29ت م0052