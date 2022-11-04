لندن 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي لبحث مواصلة تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو.وأكد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التوافق الوثيق بين المملكة المتحدة وبولندا بشأن قضايا الأمن الدولي، مبديًا تطلعه إلى تعميق الروابط الدفاعية والأمنية بين المملكة المتحدة وبولندا، التي بدورها ستعزز أمن البلدين وأوروباجميعًا.// انتهى //16:04ت م0055