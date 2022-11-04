سياسي / رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره البولندي
الجمعة 1444/4/10 هـ الموافق 2022/11/04 م واس
لندن 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واس
أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي لبحث مواصلة تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التوافق الوثيق بين المملكة المتحدة وبولندا بشأن قضايا الأمن الدولي، مبديًا تطلعه إلى تعميق الروابط الدفاعية والأمنية بين المملكة المتحدة وبولندا، التي بدورها ستعزز أمن البلدين وأوروبا
جميعًا.
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16:04ت م
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