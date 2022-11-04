الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستفقّد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، قوات الأفواج الأمنية ضمن مناطق عملياتها المخصصة على امتداد المحافظات الحدودية في المناطق الجنوبية (جازان، عسير، نجران)، شملت الجولة القيادات والوحدات الميدانية، والوقوف على نقاط الضبط الأمني والاطلاع على سير الإجراءات الميدانية وتنفيذ الخطط العملياتية، ناقلًا لمنسوبي القوات تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية؛ لجهودهم المبذولة لتنفيذ مهامهم الأمنية في المناطق الجبلية والأودية الوعرة.وحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية منسوبي قوات الأفواج الأمنية على مضاعفة الجهود للوقوف سدًا منيعًا تجاه كل ما يهدد أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه.// انتهى //16:59ت م0058