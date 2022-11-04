فلسطين 10ربيع الآخر 1444 ه الموافق 4 نوفمبر 2022 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية على قرى مادما وبيت دجن وقريوت بنابلس بالضفة الغربية.وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح صحفي ، أن عشرات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في القرى ، وأصابوا عدداً من المواطنين الفلسطينيين بجروح وحطموا واجهات المركبات واقتلعوا وحرقوا عشرات أشجار الزيتون ، مشيراً إلى أن مدينة نابلس تتعرض لاعتداءات مكثفة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت بشكل واضح مع بدء موسم قطاف ثمار الزيتون .واضاف أن الهلال الأحمر الفلسطيني أكد إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية بيت دجن بنابلس خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية .// انتهى //17:36ت م0060