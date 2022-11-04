الدمام 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستشهد فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي، الذي تنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط تحت عنوان "الأمن، ممكن للنمو الاقتصادي"، ويستمر 4 أيام بقاعة الظهران إكسبو، حضور أكثر من 100 مشارك وعارض من منظمات أمنية من مختلف دول العالم؛ وذلك لاستعراض أحدث ما توصلوا له من أساليب وحلول أمنية.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي المهندس عالي الزهراني أن المؤتمر سيتضمن 33 محاضرة يلقيها قادة وخبراء مختصون في مجال الأمن الصناعي عن حماية المنشآت الحساسة وإدارة المخاطر ودور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في الحماية الأمنية، وتطوير القوى العاملة في مجال الأمن الصناعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، بمدينة الدمام.من جانبه، أشاد النائب الأعلى لرئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط المهندس عبدالله بن علي الغامدي بالدعم غير المحدود الذي تلقاه الجمعية وفعالياتها من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي، مؤكداً أن المؤتمر يسعى إلى إنشاء منصة متميزة وفريدة من نوعها للشركات والأفراد العاملين في مجال الأمن الصناعي في المنطقة لتبادل الخبرات والارتقاء بهذا القطاع.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية تركي الثنيان أهمية هذه المؤتمرات والملتقيات وما تشكله من إضافة وتبادل للخبرات واستعراض لأحدث الوسائل والحلول الأمنية على مستوى العالم، لا سيما في ظل حضور أكبر الشركات والمنظمات المهتمة بالأمن الصناعي ومشاركة متحدثين ذوي خبرة عريضة في هذا المجال.يذكر أن المؤتمر يقام لأول مرة في المملكة، مما يعكس ما تتميز به المملكة من بيئة مهيأة لاستقطاب أهم الأحداث العالمية كهذا المؤتمر الذي يتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه والزوار إلى خمسة آلاف مشارك.// انتهى //17:40ت م0061