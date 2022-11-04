أثينا 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 3» إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، حيث من المقرر أن تنطلق المناورات الأسبوع المقبل.وتشارك القوات الجوية في المناورات بطائرات مقاتلة من طراز «إف -15» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، القائم بالأعمال في السفارة عهد بن حمد، وقائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن خليفة دغفق العنزي، وقائد قاعدة سودا الجوية العقيد الطيار كريستوس جريجوروديس، وضابط الاتصال العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي أن هذه المناورات امتداد لمناورات «عين الصقر» التي نُفذت بالتناوب بالمملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان.وأضاف العقيد العنزي أن المناورات سبقها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناءً على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية؛ لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في المجالات المتاحة.// انتهى //17:41ت م0062