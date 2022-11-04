حائل 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، عن قائمة مشاركين قوية في باها السعودية 2022 – حائل، الذي سيقام خلال الفترة ما بين 10 و12 نوفمبر الجاري.ويُعدّ هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدرّاجات النارية "فيم"، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.ويتصدّر السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس قائمة المشاركين ، التي تضم 25 سيارة و36 دراجة نارية و8 درّاجات رباعية العجلات "كوادز" في قسم الدرّاجات النارية، بالإضافة إلى 32 سيارة وشاحنة واحدة في فئة الرالي الوطني.ويتقدم الراجحي بنقطةٍ واحدة على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال قُبيل بدء الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الباها، إذ يأمل سائق تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" أن يخرج من خيبة الأمل بفقدانه نقاطاً حيوية الأسبوع الماضي في باها بورتاليغري 500 في البرتغال، حيث يحاول تعزيز صدارته أمام زابليتال في كلٍّ من كأس العالم لراليات الباها وبطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.وستكون هناك منافسة على لقب فئة "تي 1" من السائقين الكويتي سالم الظفيري، والسعوديين خالد الفريحي ومحمد التويجري، فيما يُشارك ستة سائقين يصطفون في فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة الدولية، ومن بينهم فرناندو ألفاريز المتصدر الحالي لهذه الفئة في كأس العالم لراليات الباها، وأقرب منافسيه السائقة السعودية دانية عقيل.وستتنافس ثماني فرق من أجل الحصول على لقب فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، وتتضمن ثلاث سيارات "كان – أم – ساوث للسباقات" للسائقين الكويتي مشاري الظفيري، والبُرتُغالي كريستيانو دي سوسا باتيستا، والهولندي كيس كولين، والسائقَين السعوديين سعيد الموري ومها الحملي. وهنالك ستة سائقين سعوديين في فئة "تي 2".وفي فئة الدرّاجات النارية، يتصدَّر الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي، من فريق "أم أكس رايد دبي" قائمة المشاركين مع درّاجة "كاي تي أم"، حيث فاز محمد بلقب هذه الفئة في رالي حائل الدولي 2020، وذلك بعد فوزه بلقب الفئة في باها الأردن 2022، واحتل المركز الثاني في جولة قطر في وقتٍ سابق من هذا الموسم. ومن أبرز منافسيه الدرّاج السعودي مشعل الغنيم الفائز بلقب الفئة في رالي حائل الدولي 2021، حيث سيُشارك على متن درّاجة هاسكفارنا، والدرّاج الأردني الشاب عبدالله أبو عيشة، على متن درّاجة "كاي تي أم".وتضم فئة الدرّاجات النارية الكثير من المشاركين المميزين، منهم الدرّاج البحريني سلمان فرحان، والكويتي عبدالله الشطي، والسعودي عبدالحليم المغيرة، والإماراتي سلطان البلوشي، والبريطانيين باري هاو، وأليكس ماكينيس، وماكيس ريس - ستافروس، والأسترالي مارتن تشالمرز المُقيم في قطر، والإسبانية مارغوت لوبيرا.ويتصدَّر كلٌّ من الدرّاجين السعوديين عبدالمجيد الخليفي وهيثم التويجري وهاني النوميسي قائمة المشاركين في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، التي تضم ثمانية درّاجين، جميعهم يُشاركون على متن درّاجات "ياماها".كما تُشارك عشر دراجات نارية تزيد سعة محركاتها عن 450 سنتيمتراً مكعباً في "الفئة ج" في فئة الدرّاجات النارية المحلية، ومن أبرز المشاركين في هذه الفئة القطريون الشيخ محمد آل ثاني ومحمد الكعبي ويعقوب آزادي، والنمساوي سيمون فرانسيس، والإماراتي حمدان العلي، والبريطاني ستيفن هولت.وستشهد فئة الباها الوطني مشاركة 33 فريقًا تضم العديد من الدراجين أبرزهم عبدالعزيز اليعيش، وعبدالله السند، وجعفر القحطاني.وستتم إجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني، إضافةً للمؤتمر الصحفي الافتتاحي في حائل، يوم الأربعاء القادم ، التاسع من نوفمبر في حائل.// انتهى //17:44ت م0065