أبها 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسنفذ الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية مؤخراً، دورتين للإنقاذ والسلامة أقيمت على مدار أسبوعين، وذلك على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ومسبح نادي G4 FIT بمشاركة 29 منقذاً ومنقذة.وتخلل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، استعراض للمهارات الأولية لرياضة الإنقاذ لفئة الناشئين وبعض مهارات الإنقاذ للخريجين في الدورتين اللتين تأتيان في إطار برامج الاتحاد لتأهيل وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة في المسابح والشواطئ، ويسعى الاتحاد من خلالها إلى رفع مستوي الوعي لدي المجتمع من خلال نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية والحد من ظاهرة الغرق.كما مُنِح الخريجون شهادات صالحة لمدة سنتين معتمدة محلياً ودولياً.// انتهى //18:07ت م0067