لندن 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسرحبت المملكة المتحدة اليوم باتفاق السلام الدائم بين حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية .وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية - في بيان اليوم - عن امتنان المملكة المتحدة لكل من أسهم في إنجاح المحادثات، ولجمهورية جنوب أفريقيا لاستضافتها محادثات السلام، مضيفًا أنه من المهم الآن التحرك لتنفيذ الاتفاقية، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين المحتاجين في المناطق المتضررة من النزاع.وأوضح المتحدث الرسمي أن المملكة المتحدة بصفتها صديقًا وشريكًا قديمًا لإثيوبيا تقف على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإثيوبية لدعم تعافي المناطق المتضررة من النزاع.// انتهى //18:10ت م0069