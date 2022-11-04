واشنطن 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في ألمانيا بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.وناقش الأطراف خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل استمرار التعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:15ت م0070