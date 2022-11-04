الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بمعرض توعوي مصاحب للبرنامج الاحتفالي بمناسبة انضمام محمية جزر فرسان بوصفها أول محمية سعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO)، وذلك في الفترة من 3 - 6 نوفمبر 2022 في شاطئ الغدير بجزر فرسان .وتأتي مشاركة القوات بهدف تعريف الزوار بجهودها في حماية البيئة والتنوع الأحيائي ومهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار، والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي والمراقبة الجوية والأرضية .ويتضمن جناح القوات تقديم عروض توعوية وتثقيفية، وتوعية للزوار بأهمية دور القوات في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة، والتوعية بالمخالفات البيئية وآثارها السلبية والعقوبات المترتبة عليها .// انتهى //18:35ت م0071