بريدة 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واساختتمت أمس, فعاليات ملتقى ومعرض مبادرة أرض النخيل، الذي أقيم لمدة أربعة أيام، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، ضمن مبادرة "أرض النخيل" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة الاثنين الماضي.وجاء الملتقى بمشاركة أكثر من 30 جهة مشاركة من خلال أكثر من 300 عارض وعارضة، وحضور أكثر من 10000 زائر وزائرة.وشهد اليوم الختامي تخريج أكثر من 30 سيدة أعمال ضمن معسكر "نفَس" التابع لمركز دلني للأعمال، الذي استمر لمدة 5 أيام، كما قدمت جلسة بعنوان التسويق الإلكتروني، تناولت عددًا من المحاور حول طرق الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق المنتجات وما يحتويه متجرك.كما شملت فعاليات اليوم الختامي أيضاً مشاركة جميع الجهات بعرض عدد من المخرجات والمنتجات والابتكارات من النخلة ومشتقاتها.// انتهى //18:35ت م0072