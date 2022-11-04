دبي 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستقام غداً منافسات الدور نصف النهائي من النسخة الـ11 لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بدبي، ويلتقي عند الـ45:6 من مساء الغد منتخبا البرازيل والباراغواي في اللقاء الأول لنصف النهائي ، يليه عند الـ8 مواجهة إيران والإمارات "المستضيف ".وكان منتخب الإمارات قد خسر أمام منتخب البرازيل في مباريات أمس بنتيجة 3-1، ورغم أن الفريقين متأهلان إلى دور نصف النهائي منذ مباريات الدور الثاني، خاضا مباراة صعبة شهدت منافسة قوية وأداءً عاليًا وحضورًا جماهيريًا مكثفًا، فيما تمكن منتخب إيران من الفوز على منتخب اليابان بصعوبة في الوقت الإضافي من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-3 لصالح إيران.وفاز منتخب الباراغواي على منتخب أمريكا بنتيجة 4-3 ، فيما فاز منتخب إسبانيا على منتخب السعودية بنتيجة 4-0.وأقامت اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي مباراة للأطفال من أصحاب ذوي الإعاقة، شارك فيها قادة ونجوم الفرق المشاركة، من أبرزهم البرازيلي كاتارينو وماو وفيليبي سيلفا، وأسطورة كرة القدم الشاطئية البرتغالي ماجر الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2001 وكأس أوروبا ست مرات، إضافة إلى العديد من الألقاب على صعيد الأندية والألقاب الشخصية. واستمتع الأطفال من مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم بالمباراة مع النجوم.كما كرمت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أمس، النجوم الأفضل في عام 2022 خلال الحفل الذي يعرف بـ"ليلة النجوم" في مختلف الفئات من أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين الأبرز في كرة القدم الشاطئية على مستوى العالم خلال العام.// انتهى //18:36ت م0073