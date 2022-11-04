الرياض 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واستوَّج نادي الصقور السعودي، اليوم ، 5 فائزين في شوط (تبع جير قرناس)، ضمن سباق الملواح (300 متر) الذي ينظِّمه النادي يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.وتأتي هذه السباقات في أسبوعها الخامس، وتمهيداً لإقامة الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة يوم 28 نوفمبر، متضمناً مسابقتين رئيستين تتمثلان في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، ومسابقة مزاين الصقور، ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة، ويتنافس فيه الصقَّارون السعوديون والدوليون على جوائز كبيرة يعلن عنها خلال الفترة القادمة.وفي سباق الملواح، توّج النادي الفائزين في شوط (تبع جير قرناس)، إذ حصد محمد عبدالله بن هجرس الدوسري المركز الأول، وحل في الثاني برغش بن محمد بن برغش المنصوري، وفي المركز الثالث أحمد مقعد ناصر الحميداني المطيري، وفي الرابع حل فهد محمد برغش المنصوري، وفي المركز الخامس حل عبدالله محمد عبدالله العجمي.يذكر أن نادي الصقور السعودي رصد جوائزَ قيمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس)، وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.// انتهى //18:36ت م0074