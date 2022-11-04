لندن 10 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 04 نوفمبر 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الياباني فوميو كيشيدا.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، مؤكدين في ذات الوقت أن المملكة المتحدة واليابان لعبتا دورًا حيويًا في ضمان الاستقرار والازدهار العالميين.وأدان القادة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه من الضروري أن يظل التنسيق بين المجتمع الدولي وثيقًا بشأن أفضل السبل للمضي قدمًا.// انتهى //18:57ت م0076